Richemont Aktie News: Richemont verteuert sich am Vormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 195,65 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'404 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Richemont-Aktie bis auf 195,65 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 194,00 CHF. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 12'987 Aktien.

Am 11.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 3,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Richemont-Aktie derzeit noch 34,99 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,37 EUR aus.

Am 13.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 05.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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