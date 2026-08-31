Richemont Aktie News: Richemont gibt am Nachmittag nach

Das Papier von Richemont gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 193,35 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'289 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Richemont-Aktie bei 193,35 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 194,00 CHF. Bisher wurden heute 114'518 Richemont-Aktien gehandelt.

Bei 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,58 Prozent Plus fehlen der Richemont-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Richemont-Aktie mit einem Verlust von 34,21 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Richemont-Aktionäre betrug im Jahr 2026 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,37 EUR belaufen.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 05.11.2027.

In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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