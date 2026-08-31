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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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31.08.2026 12:29:00

Richemont Aktie News: Anleger schicken Richemont am Montagmittag auf rotes Terrain

Richemont Aktie News: Anleger schicken Richemont am Montagmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Richemont gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Richemont-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 194,35 CHF abwärts.

Richemont
195.11 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 194,35 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'338 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Richemont-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 193,55 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 194,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 60'422 Richemont-Aktien.

Bei einem Wert von 202,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Richemont-Aktie 4,04 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 127,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,55 Prozent würde die Richemont-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,37 EUR.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 05.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Richemont im Jahr 2027 7,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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