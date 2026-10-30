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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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30.10.2026 12:29:00

Richemont Aktie News: Richemont tritt am Mittag auf der Stelle

Richemont Aktie News: Richemont tritt am Mittag auf der Stelle

Die Aktie von Richemont hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Richemont-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 164,35 CHF.

Richemont
165.20 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 164,35 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'816 Punkten steht. Die Richemont-Aktie zog in der Spitze bis auf 166,00 CHF an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Richemont-Aktie bisher bei 163,65 CHF. Bei 165,35 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 185'150 Richemont-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Richemont-Aktie somit 18,72 Prozent niedriger. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 22,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Richemont-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,31 EUR aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3578 21.12.2029 160677009
Long 12.263 16.06.2028 160676992
Long 8327.165 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.825 18.06.2027 160677033
Short 165.55 18.12.2026 161157110
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8979 12.65 160910327
Long 12.263 5.98 160910322
Long 19.4765 2.94 160910319
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1978 10.67 160910332
Short 9.1972 7.83 161357121
Short 16.555 3.22 161119299
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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21.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.94 SBBH9U
Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.73 SOE7BU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Richemont 165.80 0.85% Richemont

Richemont am 30.10.2026

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