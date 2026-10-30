Richemont Aktie News: Richemont tritt am Mittag auf der Stelle

Die Richemont-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 164,35 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'816 Punkten steht. Die Richemont-Aktie zog in der Spitze bis auf 166,00 CHF an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Richemont-Aktie bisher bei 163,65 CHF. Bei 165,35 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 185'150 Richemont-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Richemont-Aktie somit 18,72 Prozent niedriger. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 22,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Richemont-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,31 EUR aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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