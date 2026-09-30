Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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30.09.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Mittwochvormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Richemont gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 177,80 CHF zu.
Das Papier von Richemont konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 177,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'008 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Richemont-Aktie bei 178,35 CHF. Mit einem Wert von 177,15 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 14'687 Richemont-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 11.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,72 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Richemont-Aktie derzeit noch 28,46 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,35 EUR.
Am 13.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 05.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Richemont.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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