Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,9 Prozent auf 179,90 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'892 Punkten steht. In der Spitze gewann die Richemont-Aktie bis auf 179,90 CHF. Bei 177,15 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 211'883 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 11,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Richemont-Aktie 41,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,35 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Richemont.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Richemont-Aktie in Höhe von 7,45 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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