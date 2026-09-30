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30.09.2026 12:29:00

Richemont Aktie News: Richemont zieht am Mittag an

Richemont Aktie News: Richemont zieht am Mittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Richemont. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 176,75 CHF zu.

Richemont
177.98 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 176,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'913 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Richemont-Aktie bei 178,45 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 177,15 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 86'133 Richemont-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 14,40 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,20 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Richemont-Aktie derzeit noch 28,03 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,35 EUR aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Am 05.11.2027 wird Richemont schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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