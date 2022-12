Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 120,65 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 10'812 Punkten steht. Im Tief verlor die Richemont-Aktie bis auf 119,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 134'870 Richemont-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2022 äusserte sich Richemont zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Richemont 5'264,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4'186,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.05.2023 dürfte Richemont Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 17.05.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Richemont-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,32 EUR je Aktie.

