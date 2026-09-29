Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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29.09.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Dienstagvormittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Richemont. Im SIX SX-Handel gewannen die Richemont-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.
Um 09:28 Uhr wies die Richemont-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 174,65 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'955 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 175,25 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 174,55 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48'867 Richemont-Aktien.
Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Richemont-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Abschläge von 27,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Richemont-Aktionäre betrug im Jahr 2026 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,35 EUR belaufen.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 13.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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