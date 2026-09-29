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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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29.09.2026 09:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Dienstagvormittag gesucht

Richemont Aktie News: Richemont am Dienstagvormittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Richemont. Im SIX SX-Handel gewannen die Richemont-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Richemont
175.78 CHF 1.65%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Richemont-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 174,65 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'955 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 175,25 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 174,55 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48'867 Richemont-Aktien.

Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Richemont-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Abschläge von 27,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Richemont-Aktionäre betrug im Jahr 2026 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,35 EUR belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 13.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.4528 17.12.2027 159924854
Long 216.6044 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.1806 17.09.2027 160910900
Short 115.5333 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.932 11.65 160910324
Long 11.9517 5.28 160910171
Long 20.3882 1.85 161113581
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3745 11.33 160910333
Short 11.1806 6.69 160910332
Short 21.6625 2.63 160910331
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17.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 14’844.39 13.95 SXBVXU
Short 15’404.91 8.91 S7BCUU
SMI-Kurs: 14’004.43 29.09.2026 10:30:40
Long 13’402.63 19.24 SJBMDU
Long 13’107.07 13.74 S5BOUU
Long 12’556.74 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Richemont 175.15 1.68% Richemont

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