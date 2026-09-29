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29.09.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Richemont zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Richemont Aktie News: Richemont zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von Richemont zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 177,60 CHF zu.

Richemont
177.44 CHF 2.61%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 177,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'951 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Richemont-Aktie bei 177,65 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 174,55 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 227'058 Richemont-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 13,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,38 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,35 EUR, nach 3,30 CHF im Jahr 2026.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 05.11.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Richemont-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 7,45 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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