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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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29.09.2026 12:29:00

Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Richemont. Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 177,20 CHF.

Richemont
175.78 CHF 1.65%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die Richemont-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 177,20 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'020 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie legte bis auf 177,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 174,55 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 128'883 Richemont-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Richemont-Aktie derzeit noch 14,11 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,20 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 39,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Richemont-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,35 EUR.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Richemont.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Richemont-Aktie in Höhe von 7,45 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4957 21.12.2029 160677010
Long 12.1483 20.12.2030 160677022
Long 177.2069 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.1483 17.09.2027 160910900
Short 176.15 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3396 10.93 160910449
Long 11.0094 6.36 160910317
Long 15.3174 3.58 161113581
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.8717 14.48 160910334
Short 8.5927 9.35 160910333
Short 32.0273 0.81 160910331
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22.09.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’583.50 19.64 SX7BOU
Short 14’872.73 13.94 S6HB9U
Short 15’424.50 8.94 SBGBEU
SMI-Kurs: 14’014.94 29.09.2026 13:27:37
Long 13’438.00 19.64 SVBOKU
Long 13’142.36 13.94 SVB5UU
Long 12’589.32 9.00 S69BJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

Richemont 177.25 2.90% Richemont

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