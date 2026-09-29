Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Um 12:28 Uhr wies die Richemont-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 177,20 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'020 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie legte bis auf 177,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 174,55 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 128'883 Richemont-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Richemont-Aktie derzeit noch 14,11 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,20 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 39,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Richemont-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,35 EUR.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Richemont.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Richemont-Aktie in Höhe von 7,45 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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