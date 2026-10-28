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28.10.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Mittwochvormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 162,95 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 162,95 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'523 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Richemont-Aktie bei 162,85 CHF. Bei 164,15 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 19'113 Richemont-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 19,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,20 CHF ab. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 28,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 05.11.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Richemont am 28.10.2026
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