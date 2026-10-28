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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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28.10.2026 09:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Mittwochvormittag schwächer

Richemont Aktie News: Richemont am Mittwochvormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 162,95 CHF.

Richemont
163.20 CHF -0.43%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 162,95 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'523 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Richemont-Aktie bei 162,85 CHF. Bei 164,15 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 19'113 Richemont-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 19,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,20 CHF ab. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 28,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 05.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4318 20.12.2030 160677017
Long 12.1111 21.12.2029 160677011
Long 331.8723 18.12.2026 126483506
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.1111 17.09.2027 160910899
Short 109 18.12.2026 161157110
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2667 11.57 160910327
Long 11.2759 6.66 160910324
Long 23.3571 1.74 160910319
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6735 12.07 160910332
Short 8.175 9.20 161357121
Short 23.3571 1.51 161595726
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15.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
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08.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Short 15’494.16 13.90 SNBC4U
Short 16’087.44 8.85 S0B82U
SMI-Kurs: 14’581.10 28.10.2026 17:30:07
Long 13’987.04 19.86 SWBSHU
Long 13’669.86 13.97 S2BY4U
Long 13’065.03 8.90 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Richemont 164.10 -0.03% Richemont

Richemont am 28.10.2026

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