Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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28.09.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Montagvormittag an Fahrt
Die Aktie von Richemont gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Richemont-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 171,70 CHF.
Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 171,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'069 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Richemont-Aktie sogar auf 173,20 CHF. Bei 172,55 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 19'478 Richemont-Aktien gehandelt.
Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 17,76 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Richemont-Aktie 25,92 Prozent sinken.
Für Richemont-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,35 EUR ausgeschüttet werden.
Die Richemont-Bilanz für Q2 2027 wird am 13.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 05.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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