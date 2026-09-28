Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag mit Aufschlag

Das Papier von Richemont konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 173,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'999 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Richemont-Aktie bis auf 173,50 CHF. Mit einem Wert von 172,55 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 152'522 Richemont-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 16,74 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,56 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,35 EUR.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2026 terminiert. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 05.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Richemont-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 7,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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