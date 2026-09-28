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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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28.09.2026 12:29:00

Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Mittag tiefer

Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Mittag tiefer

Die Aktie von Richemont gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 171,00 CHF.

Richemont
172.93 CHF 0.41%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 171,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'975 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Richemont-Aktie bei 170,60 CHF. Bei 172,55 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83'018 Richemont-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,25 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Richemont-Aktie derzeit noch 25,61 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2026 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,35 EUR aus.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Richemont-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 7,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

Outperform-Note für Richemont-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen

Outperform von RBC Capital Markets für Richemont-Aktie

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1333 15.06.2029 160677003
Long 12.2286 21.12.2029 160677013
Long 286.7939 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.2286 17.12.2027 160677035
Short 85.6 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4435 11.01 160910324
Long 12.2286 5.75 160910448
Long 26.3385 1.14 161113581
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7137 12.15 160910333
Short 9.7829 7.48 160910332
Short 17.12 3.39 160910331
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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25.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
22.09.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Richemont Buy UBS AG
17.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’536.71 19.24 SGBK2U
Short 14’845.85 13.67 SGBJ3U
Short 15’363.19 9.00 SGB5HU
SMI-Kurs: 13’949.23 28.09.2026 13:58:36
Long 13’401.34 19.78 SJBMDU
Long 13’088.26 13.81 S2B8UU
Long 12’537.70 8.97 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Richemont 171.90 0.29% Richemont

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