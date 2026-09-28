Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Mittag tiefer

Die Richemont-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 171,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'975 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Richemont-Aktie bei 170,60 CHF. Bei 172,55 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83'018 Richemont-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,25 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Richemont-Aktie derzeit noch 25,61 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2026 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,35 EUR aus.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Richemont-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 7,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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