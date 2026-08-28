Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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28.08.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Richemont. Im SIX SX-Handel gewannen die Richemont-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Um 09:28 Uhr sprang die Richemont-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 192,65 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'433 Punkten liegt. Die Richemont-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 193,10 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 191,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 32'641 Richemont-Aktien den Besitzer.
Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Gewinne von 4,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,20 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 51,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Richemont-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,37 EUR aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 05.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Richemont im Jahr 2027 7,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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