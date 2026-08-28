Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 16:28 Uhr wies die Richemont-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 194,75 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'406 Punkten steht. Bei 195,35 CHF erreichte die Richemont-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 191,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 196'218 Richemont-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 202,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 3,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (127,20 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,69 Prozent.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,37 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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