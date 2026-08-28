Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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28.08.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont reagiert am Mittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Richemont. Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 194,05 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Richemont-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 194,05 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'410 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Richemont-Aktie bei 194,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 191,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 114'483 Stück.
Am 11.08.2026 markierte das Papier bei 202,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,37 EUR, nach 3,30 CHF im Jahr 2026.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 7,42 EUR je Richemont-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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