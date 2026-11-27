Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 173,90 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'859 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Richemont-Aktie bei 175,15 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 173,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 36'757 Richemont-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,27 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,20 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,31 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.

Mit der Q4 2027-Bilanzvorlage von Richemont wird am 14.05.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2028-Bilanz auf den 19.05.2028.

Experten taxieren den Richemont-Gewinn für das Jahr 2027 auf 7,79 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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