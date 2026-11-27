Im SIX SX-Handel gewannen die Richemont-Papiere um 16:28 Uhr 1,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'888 Punkten liegt. Der Kurs der Richemont-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 175,15 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 173,00 CHF. Bisher wurden heute 137'893 Richemont-Aktien gehandelt.

Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,44 Prozent. Bei 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Richemont-Aktie 36,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Richemont-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,31 EUR ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 14.05.2027 dürfte Richemont Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 19.05.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2028-Bilanz von Richemont.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Richemont-Aktie in Höhe von 7,79 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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