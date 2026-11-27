Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,1 Prozent auf 173,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'862 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Richemont-Aktie bis auf 175,15 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 173,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 81'330 Richemont-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 202,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,34 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,20 CHF am 23.03.2026. Mit Abgaben von 26,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,31 EUR aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Richemont am 14.05.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 19.05.2028.

Den erwarteten Gewinn je Richemont-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 7,79 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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