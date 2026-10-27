Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag auf rotem Terrain

Der Richemont-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 162,90 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'549 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Richemont-Aktie bis auf 161,45 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 161,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 33'457 Stück.

Am 11.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 202,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Richemont-Aktie mit einem Verlust von 21,92 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,24 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.

Richemont dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 präsentieren. Am 05.11.2027 wird Richemont schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 7,45 EUR je Richemont-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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