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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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27.10.2026 09:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag auf rotem Terrain

Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 162,90 CHF.

Richemont
163.20 CHF -0.53%
Kaufen Verkaufen

Der Richemont-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 162,90 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'549 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Richemont-Aktie bis auf 161,45 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 161,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 33'457 Stück.

Am 11.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 202,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Richemont-Aktie mit einem Verlust von 21,92 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,24 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.

Richemont dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 präsentieren. Am 05.11.2027 wird Richemont schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 7,45 EUR je Richemont-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.5 16.06.2028 160676992
Long 817.375 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.6071 17.09.2027 160910899
Short 108.5 18.12.2026 161157110
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0652 11.75 161595645
Long 12.037 5.83 160910324
Long 27.0833 0.87 160910319
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3824 13.09 160910332
Short 7.7381 10.19 161357121
Short 20.3125 2.43 161595726
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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