|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.10.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker
Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Richemont-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 163,55 CHF.
Die Richemont-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 163,55 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'596 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Richemont-Aktie bei 164,45 CHF. Bei 161,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 271'143 Richemont-Aktien.
Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Richemont-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.
Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,24 EUR aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 05.11.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Richemont im Jahr 2027 7,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie
Aktien von Richemont und Swatch im Abwärtssog: Branchenschwäche belastet
SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen
RBC Capital Markets: Outperform für Richemont - Aktie leichter
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Richemont
|
16:29
|Richemont Aktie News: Richemont präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:29
|Richemont Aktie News: Richemont steigt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel: SMI notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|21.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI schliesst höher -- DAX schlussendlich in Grün -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt konnte Gewinne verzeichnen, während der deutsche Leitindex zulegte. Der US-Leitindex bewegt sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.