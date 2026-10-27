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27.10.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Richemont präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Richemont Aktie News: Richemont präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Richemont-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 163,55 CHF.

Richemont
163.90 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 163,55 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'596 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Richemont-Aktie bei 164,45 CHF. Bei 161,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 271'143 Richemont-Aktien.

Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Richemont-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.

Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,24 EUR aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 05.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Richemont im Jahr 2027 7,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4432 20.12.2030 160677017
Long 12.1296 16.06.2028 160676992
Long 823.6625 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.1296 17.09.2027 160910899
Short 109.1667 18.12.2026 161157110
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1196 11.71 160910327
Long 10.9167 6.81 160910324
Long 23.3929 1.90 160910319
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6837 11.91 160910332
Short 8.3974 9.04 161357121
Short 25.1923 1.37 161595726
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Short 15’495.69 13.98 SNBC4U
Short 16’089.03 8.87 S0B82U
SMI-Kurs: 14’597.63 27.10.2026 17:31:55
Long 13’985.71 19.52 SWBSHU
Long 13’668.55 13.72 S2BY4U
Long 13’097.42 8.95 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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