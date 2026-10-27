Richemont Aktie News: Richemont präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Die Richemont-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 163,55 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'596 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Richemont-Aktie bei 164,45 CHF. Bei 161,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 271'143 Richemont-Aktien.

Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 202,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Richemont-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.

Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,24 EUR aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 05.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Richemont im Jahr 2027 7,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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