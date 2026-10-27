|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.10.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont steigt am Dienstagmittag
Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Richemont-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 164,25 CHF.
Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 164,25 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'591 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Richemont-Aktie bis auf 164,45 CHF. Mit einem Wert von 161,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 113'279 Richemont-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 23,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 127,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,24 EUR.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie
Aktien von Richemont und Swatch im Abwärtssog: Branchenschwäche belastet
SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 5 Jahren abgeworfen
RBC Capital Markets: Outperform für Richemont - Aktie leichter
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Richemont
|
12:29
|Richemont Aktie News: Richemont steigt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel: SMI notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Richemont Aktie News: Richemont am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|21.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI etwas stärker -- DAX klettert -- Wall Street uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt übt sich in Zurückhaltung, während der deutsche Leitindex zulegt. Die US-Börsen bewegen sich in verschiedene Richtungen. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.