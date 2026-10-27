Richemont Aktie News: Richemont steigt am Dienstagmittag

Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 164,25 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'591 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Richemont-Aktie bis auf 164,45 CHF. Mit einem Wert von 161,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 113'279 Richemont-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 23,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 127,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,24 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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