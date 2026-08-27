Richemont Aktie News: Richemont gibt am Vormittag ab

Die Richemont-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 189,30 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'434 Punkten steht. In der Spitze fiel die Richemont-Aktie bis auf 189,25 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 190,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 24'055 Richemont-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Richemont-Aktie somit 6,38 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,20 CHF am 23.03.2026. Mit Abgaben von 32,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,37 EUR aus.

Am 13.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 05.11.2027.

In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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