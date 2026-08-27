Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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27.08.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von Richemont gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 190,30 CHF.
Die Richemont-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 190,30 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'330 Punkten steht. In der Spitze büsste die Richemont-Aktie bis auf 189,00 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 190,10 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 142'222 Richemont-Aktien.
Am 11.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Richemont-Aktie somit 5,89 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,20 CHF am 23.03.2026. Abschläge von 33,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Richemont-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,37 EUR belaufen.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 13.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.11.2027 wird Richemont schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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