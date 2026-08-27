Richemont Aktie News: Richemont tendiert am Mittag seitwärts

Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 191,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'440 Punkten tendiert. Die Richemont-Aktie zog in der Spitze bis auf 191,25 CHF an. Im Tief verlor die Richemont-Aktie bis auf 189,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 190,10 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 82'131 Richemont-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 202,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,86 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 50,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,37 EUR aus.

Am 13.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,41 EUR je Richemont-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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