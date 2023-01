Richemont Aktie News: Richemont macht am Freitagnachmittag Boden gut

Um 04:28 Uhr konnte die Aktie von Richemont zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 142,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'357 Punkten tendiert. Die Richemont-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 143,55 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 140,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 406'784 Richemont-Aktien.

Richemont veröffentlichte am 18.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde auf 5'022,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4'397,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 12.05.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 17.05.2024 werfen.

In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

Ford nimmt in Europa wieder Fahrt auf