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26.11.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Richemont. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,3 Prozent auf 172,20 CHF zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Richemont-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 172,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'838 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 173,10 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 171,90 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 159'653 Richemont-Aktien.
Am 11.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 202,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 14,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF. Mit Abgaben von 26,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,30 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2028 rechnen Experten am 19.05.2028.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,77 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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