Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit Aufschlag

Die Richemont-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 162,95 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'501 Punkten steht. Die Richemont-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 163,50 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 161,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 143'358 Richemont-Aktien.

Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,09 Prozent. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Richemont-Aktie 21,94 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,24 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.

Voraussichtlich am 13.11.2026 dürfte Richemont Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 05.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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