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26.10.2026 12:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit Aufschlag

Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von Richemont gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 162,95 CHF.

Richemont
162.80 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

Die Richemont-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 162,95 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'501 Punkten steht. Die Richemont-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 163,50 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 161,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 143'358 Richemont-Aktien.

Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,09 Prozent. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Richemont-Aktie 21,94 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,24 EUR. Im Vorjahr erhielten Richemont-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier.

Voraussichtlich am 13.11.2026 dürfte Richemont Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 05.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 7,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Long 817.6265 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.2103 17.09.2027 160910899
Short 65.12 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4 10.96 160910327
Long 11.6286 6.02 160910324
Long 27.1333 1.07 160910319
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Richemont 163.60 1.33% Richemont

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