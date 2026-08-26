Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9388 0.1%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’617 0.5%  Bitcoin 63’445 -0.3%  Dollar 0.8053 0.0%  Öl 87.4 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Sunrise Communications138622040Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: BYD präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
So verdienen Reiseblogger Geld
Erste Schätzungen: Adobe präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Roche-Aktie: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Suche...

Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 09:29:00

Richemont Aktie News: Richemont zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Richemont Aktie News: Richemont zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Richemont. Zuletzt stieg die Richemont-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 188,90 CHF.

Richemont
191.63 CHF 2.39%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Richemont-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 188,90 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'577 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Richemont-Aktie bis auf 189,35 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 188,25 CHF. Zuletzt wechselten 28'465 Richemont-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,20 CHF) erklomm das Papier am 11.08.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,04 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,20 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 32,66 Prozent würde die Richemont-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,37 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

Aktie springt an: Richemont-Tocher IWC streicht 18 Stellen in Schaffhausen

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richemont-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bernstein Research bescheinigt Outperform für Richemont-Aktie

In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Richemont

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten