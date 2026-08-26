Richemont Aktie News: Richemont zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Um 09:28 Uhr sprang die Richemont-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 188,90 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'577 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Richemont-Aktie bis auf 189,35 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 188,25 CHF. Zuletzt wechselten 28'465 Richemont-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,20 CHF) erklomm das Papier am 11.08.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,04 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,20 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 32,66 Prozent würde die Richemont-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,37 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Richemont rechnen Experten am 05.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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