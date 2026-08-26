Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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26.08.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 190,60 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Richemont-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 190,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'580 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Richemont-Aktie bei 191,70 CHF. Bei 188,25 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 211'758 Stück.
Bei einem Wert von 202,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Richemont-Aktie derzeit noch 6,09 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 127,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.
Für Richemont-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,37 EUR ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 13.11.2026 erwartet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2027 erwartet.
In der Richemont-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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