Richemont Aktie News: Anleger schicken Richemont am Mittwochmittag ins Plus

Im SIX SX-Handel gewannen die Richemont-Papiere um 12:28 Uhr 1,9 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'589 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Richemont-Aktie bei 190,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 188,25 CHF. Der Tagesumsatz der Richemont-Aktie belief sich zuletzt auf 120'973 Aktien.

Bei 202,20 CHF markierte der Titel am 11.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Richemont-Aktie 6,11 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,20 CHF am 23.03.2026. Mit Abgaben von 33,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Richemont seine Aktionäre 2026 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,37 EUR je Aktie ausschütten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,41 EUR je Richemont-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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