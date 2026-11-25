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25.11.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Mittwochvormittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Richemont. Zuletzt stieg die Richemont-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 176,70 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Richemont-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 176,70 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'858 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Richemont-Aktie bei 176,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 174,45 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 33'756 Richemont-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,43 Prozent. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Richemont-Aktie ist somit 28,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2026 erhielten Richemont-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,30 EUR.
Am 14.05.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Richemont veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 19.05.2028 dürfte Richemont die Q4 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 7,77 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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