Um 12:28 Uhr ging es für das Richemont-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 174,75 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'849 Punkten tendiert. Die Richemont-Aktie legte bis auf 177,55 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,45 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 126'408 Richemont-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 127,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,30 EUR, nach 3,30 CHF im Jahr 2026.

Die Kennzahlen für Q4 2027 dürfte Richemont am 14.05.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2028-Kennzahlen am 19.05.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Richemont einen Gewinn von 7,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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