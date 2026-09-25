Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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25.09.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Vormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Richemont. Im SIX SX-Handel gewannen die Richemont-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Das Papier von Richemont konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 172,45 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'983 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 172,70 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 172,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 12'304 Richemont-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 14,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (127,20 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Richemont-Aktie 35,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Richemont ein EPS in Höhe von 7,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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