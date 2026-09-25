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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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25.09.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Richemont am Freitagnachmittag im Aufwind

Richemont Aktie News: Richemont am Freitagnachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Richemont. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 171,70 CHF zu.

Richemont
172.22 CHF 0.78%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Richemont-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 171,70 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'943 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 173,10 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 172,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 150'912 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 17,76 Prozent Plus fehlen der Richemont-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Abschläge von 25,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,35 EUR.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 7,46 EUR je Richemont-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.2429 21.12.2029 160677013
Long 287.3806 18.12.2026 132901988
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.2429 17.12.2027 160677035
Short 85.7 20.11.2026 160677023
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4522 11.24 160910324
Long 11.8207 6.00 160910448
Long 20.1647 2.49 160910447
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7216 11.92 160910333
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SMI-Kurs: 13’945.71 25.09.2026 17:30:53
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Long 12’504.91 8.94 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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