Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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25.09.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Freitagnachmittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Richemont. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 171,70 CHF zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Richemont-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 171,70 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'943 Punkten notiert. Die Richemont-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 173,10 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 172,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 150'912 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 202,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 17,76 Prozent Plus fehlen der Richemont-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Abschläge von 25,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,35 EUR.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 05.11.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 7,46 EUR je Richemont-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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