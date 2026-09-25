Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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25.09.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont legt am Mittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Richemont. Zuletzt wies die Richemont-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 172,50 CHF nach oben.
Im SIX SX-Handel gewannen die Richemont-Papiere um 12:28 Uhr 1,1 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'971 Punkten steht. Die Richemont-Aktie zog in der Spitze bis auf 173,10 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 172,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 60'588 Richemont-Aktien umgesetzt.
Am 11.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Richemont-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 127,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 35,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,35 EUR aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 05.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,46 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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