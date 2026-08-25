Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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25.08.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Richemont-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 186,45 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die Richemont-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 186,45 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'442 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Richemont-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 186,30 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 188,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16'962 Richemont-Aktien.
Bei einem Wert von 202,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Mit einem Zuwachs von 8,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,78 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,37 EUR aus.
Richemont wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2027 erwartet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,41 EUR je Richemont-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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