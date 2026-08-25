Richemont Aktie News: Richemont am Dienstagnachmittag billiger

Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 187,15 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'494 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Richemont-Aktie bis auf 185,55 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 188,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 132'800 Richemont-Aktien.

Bei einem Wert von 202,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,04 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Mit Abgaben von 32,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,37 EUR aus.

Die Richemont-Bilanz für Q2 2027 wird am 13.11.2026 erwartet. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 05.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Richemont im Jahr 2027 7,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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