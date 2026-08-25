Richemont Aktie News: Anleger schicken Richemont am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,1 Prozent auf 186,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'478 Punkten steht. Der Kurs der Richemont-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 185,55 CHF nach. Bei 188,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 77'684 Richemont-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Richemont-Aktie somit 7,96 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,20 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Richemont seine Aktionäre 2026 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,37 EUR je Aktie ausschütten.

Richemont dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 13.11.2026 präsentieren. Am 05.11.2027 wird Richemont schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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