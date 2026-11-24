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24.11.2026 09:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Vormittag stärker
Die Aktie von Richemont zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Richemont-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 174,80 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Richemont-Papiere um 09:28 Uhr 0,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'773 Punkten liegt. Die Richemont-Aktie zog in der Spitze bis auf 174,85 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 174,70 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 30'780 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Richemont-Aktie 15,68 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Richemont-Aktie derzeit noch 27,23 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,31 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Richemont am 14.05.2027 präsentieren. Richemont dürfte die Q4 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Richemont im Jahr 2027 7,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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