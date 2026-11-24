Die Richemont-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 173,55 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'758 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Richemont-Aktie bei 172,85 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 174,70 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 225'943 Richemont-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,51 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,20 CHF. Mit einem Kursverlust von 26,71 Prozent würde die Richemont-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Richemont-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,31 EUR belaufen.

Mit der Q4 2027-Bilanzvorlage von Richemont wird am 14.05.2027 gerechnet. Die Q4 2028-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 19.05.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Richemont im Jahr 2027 7,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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