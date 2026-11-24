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24.11.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont präsentiert sich am Mittag fester
Die Aktie von Richemont gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Richemont-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 174,75 CHF.
Das Papier von Richemont konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 174,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'702 Punkten notiert. Bei 175,95 CHF erreichte die Richemont-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 174,70 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 106'518 Stück.
Am 11.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF an. Mit einem Zuwachs von 15,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,31 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Kennzahlen für Q4 2027 dürfte Richemont am 14.05.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2028-Bilanz können Richemont-Anleger Experten zufolge am 19.05.2028 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,76 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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