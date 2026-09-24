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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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24.09.2026 09:29:00

Richemont Aktie News: Richemont schiebt sich am Vormittag vor

Richemont Aktie News: Richemont schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Richemont. Zuletzt stieg die Richemont-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 171,50 CHF.

Richemont
171.00 CHF 0.32%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Richemont-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 171,50 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'910 Punkten steht. Bei 171,70 CHF markierte die Richemont-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,75 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 24'228 Richemont-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 202,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 127,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,83 Prozent würde die Richemont-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,35 EUR.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.11.2027 dürfte Richemont die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 7,46 EUR je Richemont-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Richemont 171.20 0.47% Richemont

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