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24.09.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Richemont zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Richemont Aktie News: Richemont zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Richemont gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 171,15 CHF.

Richemont
170.89 CHF 0.25%
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 171,15 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'946 Punkten steht. Bei 172,85 CHF erreichte die Richemont-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 169,75 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Richemont-Aktien beläuft sich auf 162'867 Stück.

Bei 202,20 CHF markierte der Titel am 11.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Richemont-Aktie somit 15,36 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (127,20 CHF). Der derzeitige Kurs der Richemont-Aktie liegt somit 34,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Richemont-Aktionäre betrug im Jahr 2026 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,35 EUR belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 05.11.2027.

Experten taxieren den Richemont-Gewinn für das Jahr 2027 auf 7,46 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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