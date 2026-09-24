Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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24.09.2026 12:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagmittag behauptet
Die Aktie von Richemont zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Richemont-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 170,50 CHF.
Bei der Richemont-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 170,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'903 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Richemont-Aktie bei 172,85 CHF. Die Richemont-Aktie sank bis auf 169,75 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 169,75 CHF. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91'560 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 202,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Richemont-Aktie derzeit noch 18,59 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.
Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,35 EUR aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2027 dürfte Richemont die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,46 EUR je Richemont-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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