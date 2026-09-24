Richemont Aktie News: Richemont am Donnerstagmittag behauptet

Bei der Richemont-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 170,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 13'903 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Richemont-Aktie bei 172,85 CHF. Die Richemont-Aktie sank bis auf 169,75 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 169,75 CHF. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91'560 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 202,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Richemont-Aktie derzeit noch 18,59 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.

Zuletzt erhielten Richemont-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,35 EUR aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Richemont am 13.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2027 dürfte Richemont die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,46 EUR je Richemont-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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