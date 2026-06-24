Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’105 1.4%  SPI 19’887 1.3%  Dow 52’024 0.7%  DAX 24’677 -0.9%  Euro 0.9222 0.0%  EStoxx50 6’208 -0.4%  Gold 4’011 -2.4%  Bitcoin 49’668 -2.1%  Dollar 0.8131 0.4%  Öl 73.8 -4.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Rheinmetall345850Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Iran-Deal steht (vielleicht): Wer sind die Gewinner?
QUALCOMM-Aktie im Blick: CEO erwartet Ablösung klassischer Apps durch KI-Agenten
ETF-Auflösungen im Überblick: Was die Statistik tatsächlich zeigt
QUALCOMM bläst zur KI-Offensive: Was die Übernahme von Modular für die Aktie bedeutet
Anleger vor dem Wechsel? Warum die SpaceX-Aktie Bitcoin gefährlich werden könnte
Suche...
Plus500 Depot

Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.06.2026 16:29:00

Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Richemont. Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 184,70 CHF.

Richemont
184.11 CHF 1.92%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Richemont-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 184,70 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'107 Punkten liegt. Die Richemont-Aktie zog in der Spitze bis auf 184,90 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 181,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 357'405 Richemont-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 186,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,70 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Mit Abgaben von 31,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,16 EUR.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2026 veröffentlicht. Am 05.11.2027 wird Richemont schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Experten taxieren den Richemont-Gewinn für das Jahr 2027 auf 6,93 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Richemont-Aktie

SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Schweizer Uhrenexporte stabilisieren sich im Mai - So reagieren die Aktien von Swatch und Richemont

Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an Richemont-Aktie

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4415 18.06.2027 154750865
Long 12.27 16.06.2028 157230624
Long 461.375 18.09.2026 149765267
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.3033 17.12.2027 151873970
Short 307.5833 18.09.2026 152124952
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3036 11.43 157436180
Long 11.2226 6.54 157436175
Long 14.6071 4.37 157436173
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2179 12.80 157230282
Short 12.4358 5.02 156945087
Short 30.675 0.40 157975136
In eigener Sache

Trading Signals: Palantir: KI-Star mit deutlichen Rissen

Der Datenanalysespezialist wächst in den USA rasant und hob zuletzt die Prognose an. Doch an der Börse zählen derzeit andere Fakten: Europa sucht den Ausstieg, die Bewertung ist hoch und prominente Short-Seller erhöhen den Druck.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Richemont

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten