Richemont Aktie News: Richemont gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr sprang die Richemont-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 184,70 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'107 Punkten liegt. Die Richemont-Aktie zog in der Spitze bis auf 184,90 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 181,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 357'405 Richemont-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 186,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,70 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Mit Abgaben von 31,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Richemont-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,16 EUR.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2026 veröffentlicht. Am 05.11.2027 wird Richemont schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Experten taxieren den Richemont-Gewinn für das Jahr 2027 auf 6,93 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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