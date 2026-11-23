Die Richemont-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 169,25 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'552 Punkten liegt. Die Richemont-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 170,10 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 168,90 CHF. Von der Richemont-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25'822 Stück gehandelt.

Bei 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 19,47 Prozent wieder erreichen. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,84 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,31 EUR. Im Vorjahr hatte Richemont 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Richemont am 14.05.2027 vorlegen. Die Q4 2028-Finanzergebnisse könnte Richemont möglicherweise am 19.05.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,76 EUR je Richemont-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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