Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Richemont zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 3,3 Prozent auf 174,65 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'700 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Richemont-Aktie bei 174,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 168,90 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 247'092 Richemont-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 15,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 127,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,17 Prozent könnte die Richemont-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Richemont-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,31 EUR ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der Richemont-Ergebnisse für Q4 2028 erwarten Experten am 19.05.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 7,76 EUR je Aktie in den Richemont-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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